Камеры помогли выявить еще 30 случаев незаконной перевозки отходов в Подмосковье

Камеры помогли выявить 30 случаев незаконной перевозки отходов в Подмосковье за неделю. Это на 16% меньше показателей прошлой семидневки. Больше всего нарушений выявили в Электростали, Богородском округе и Лыткарине.

Камеры помогают выявлять перевозчиков стройотходов в Подмосковье уже несколько лет. Они распознают машины и проверяют, есть ли у водителя специальное разрешение. При его отсутствии назначается штраф. За последнюю неделю их общая сумма превысила 700 тысяч рублей, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ведомстве добавили, что отходы строительства, сноса и грунта подлежат переработке и должны перевозиться только при наличии талона. Его можно получить на «Госуслугах».