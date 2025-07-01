Камеры помогли выявить еще 200 нарушений правил перевозки мусора в Подмосковье

Камеры помогли выявить 234 случая незаконной перевозки мусора в Подмосковье в июне. Общая сумма штрафов превысила 700 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном Минэкологии, всего с начала года за незаконную перевозку мусора в Подмосковье выписали почти 5,5 миллиона рублей штрафов.

«Сумма штрафов для нас не является самоцелью. Работа направлена на то, чтобы сделать незаконную транспортировку экономически невыгодной», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

Он добавил, что в ходе рейдов инспекторы предотвратили работу четырех незаконных пунктов приема строительных отходов в Домодедове, Красногорске и Раменском округе. Всех нарушителей привлекли к ответственности.