Камеры помогли выявить еще 153 случая незаконного сброса отходов в Подмосковье

Камеры системы «безопасный регион» помогли выявить 153 случая сброса мусора из автомобиля вблизи контейнерных площадок с 24 ноября. Водителей оштрафовали в общей сумме на 3,1 миллиона рублей.

Всего за неделю было выписано 254 постановления об административных правонарушениях. Из них 59 — в Серпухове, 44 — в Можайске и 37 — в Чехове.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры „Безопасного региона“, которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В министерстве по содержанию территорий отметили, что борьбу с недобросовестными автомобилистами, которые оставляют строительные и другие отходы рядом с баками, продолжится.

«Остаться безнаказанным не удастся — камеры автоматически фиксируют государственные регистрационные знаки автомобилей, после чего штраф формируется в упрощенном порядке», — подчеркнули в ведомстве.

Штраф за сброс отходов в неположенном месте составляет до 200 тысяч рублей.