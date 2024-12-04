Камеры помогли устранить еще 2 тысячи нарушений чистоты на улицах Подмосковья

Мобильные комплексы с искусственным интеллектом играют важную роль в поддержании чистоты Московской области. За неделю они выявили 1712 нарушений и направили их на устранение. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Умные автомобили представляют собой легковые машины с тремя нейросетевыми камерами, закрепленными на лобовом стекле. Камеры фиксируют дефекты на расстоянии до шести метров в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
В число основных проблем за неделю вошли вандальные надписи, несвоевременная уборка территорий, а также скопление коммунальных и строительных отходов. Нарушителям выписали штрафы на пять миллионов рублей. Ведомство отслеживает динамику нарушений. Так, за семь дней их количество снизилось на 7%.
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