Камеры помогли устранить 53 стихийные свалки во дворах Подмосковья за неделю

С начала недели в Подмосковье выявили 53 случая стихийных свалок вблизи контейнерных площадок. Жители оставляли там строительный и крупногабаритный мусор. Общая сумма штрафов составила 960 рублей.

Для контроля чистоты во дворах в Подмосковье применяют камеры системы «Безопасный регион». Видеонаблюдение ведут круглосуточно, оно помогает не только выявлять сам факт нарушения, но и распознавать номера автомобилей, с которых выбрасывается мусор.

С января благодаря камерам оформили 74 постановления об административных правонарушениях. Свалки обнаружили в деревнях Исаково и Аксено-Бутырки, а также в селе Балобаново.

«Напоминаем, утилизировать отходы необходимо в своем поселке, где уже заключен договор на его вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение может привести к образованию навалов», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Размер штрафов за незаконный сброс мусора в Подмосковье может достигать 70 тысяч рублей.