Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали еще 307 случаев незаконного сброса отходов возле контейнерных площадок в Подмосковье. Нарушителям направили 76 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 1,3 миллиона рублей.

Выявлять нарушителей инспекторам министерства по содержанию территорий помогают камеры видеонаблюдения, установленные рядом с контейнерами. Они работают круглосуточно и позволяют распознавать номера автомобилей, из которых выгружают отходы в неположенных местах.

Жителям напоминают, что отходы следует вывозить на площадки в своем населенном пункте, где заключен договор на их утилизацию. Контейнеры в других населенных пунктах рассчитаны на местных жителей, а их переполнение может привести к образованию стихийных навалов мусора.

За сброс отходов из автомобиля в неположенном месте гражданам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.