Камеры начали фиксировать езду на мотоциклах без шлема в Подмосковье

Комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье стали массово внедрять функцию по распознаванию езды без шлема на мотоциклах. Первые постановления уже отправили нарушителям в Балашихе.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что подготовка к работе велась в межсезонье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Чтобы нейросеть корректно работала, специалисты обработали более 1,5 миллиона изображений с камер. Сейчас функционал активно внедряется на большем количестве камер, в первую очередь на комплексах „Азимут 4“, 600 единиц которых дополнительно установили на дорогах Подмосковья в 2023 году», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

С января по май в Московской области произошло 114 аварий с участием байкеров, в которых погибли 14 человек и 120 человек получили травмы. Езда на мототранспорте без шлема опасна, и теперь нейросеть будет помогать предотвращать такие нарушения.

К 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах Подмосковья. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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