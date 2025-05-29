Камеры наблюдения и освещение установят возле школы № 11 в Щелкове

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с участником специальной военной операции Александром Ткаченко и местными жителями провели встречу на территории Чкаловских озер. Участники осмотрели результаты благоустройства популярного места отдыха и подробно рассмотрели проблему прохода рядом со школой № 11.

Александр Ткаченко, награжденный Орденом Мужества, после возвращения из зоны боевых действий продолжил службу в «Службе содержания и благоустройства», где теперь отвечает за важное направление — ливневые канализации.

В ходе встречи группа прошла по «Тропе первых» — полукилометровой пешеходной дорожке над озером, где в теплую погоду пользуются спросом лежаки. По просьбе рыбаков планируется запуск мальков в водоем для поддержания экосистемы.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Главным вопросом обсуждения стал проход у школы № 11. Многие ученики и жители предпочитают короткий путь по краю обрыва, обходя благоустроенные дорожки. Андрей Булгаков подчеркнул, что безопасность детей — главный приоритет. Было решено закрыть опасную тропинку у обрыва, перенести проход к школе ближе к жилым кварталам, а также установить освещение и камеры видеонаблюдения. Хотя это увеличит время пути, глава округа уверен, что безопасность детей важнее удобства.

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