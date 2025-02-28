Камеры фиксации нарушений установят в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе

Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко провел встречу с жителями жилого комплекса «Эко Видное 2.0», на которой обсудил актуальные вопросы, связанные с перегруженностью парковочных мест и обеспечением безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Одной из ключевых тем стало упорядочивание движения транспорта на территории комплекса. В ответ на обращения граждан на одном из въездов в ЖК были установлены новые разделительные барьеры. Эти меры направлены на снижение пробок и улучшение организации движения.

«Буквально на днях сотрудники МБУ „Благоустройство“ установили разделительные столбики на подъезде к кварталу Центральный. Это поможет предотвратить хаотичную парковку и улучшить транспортную ситуацию. Однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Важно внедрить систему видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы привлекать виновных к ответственности не только за неправильную парковку, но и за ущерб муниципальному имуществу», — отметил Станислав Радченко.

Жители также обратили внимание на состояние уличного освещения и предложили усилить меры по борьбе с нарушителями правил парковки. В частности, прозвучали инициативы по установке дополнительных ограждений и улучшению освещенности улиц.

«Имеются жалобы на недостаточное освещение улиц и предложения по установке дополнительных ограждений. После завершения строительства микрорайона „Эко Видное 2.0“ будет рассмотрена возможность организации одностороннего движения внутри жилого комплекса», — добавил Радченко.

Кроме того, представители отдела транспорта администрации напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости парковки на проезжей части, газонах и пешеходных зонах.

Встреча с жителями стала важным шагом в решении проблем ЖК «Эко Видное 2.0». Администрация округа намерена продолжать диалог с гражданами и внедрять дополнительные меры для повышения комфорта и безопасности в жилых зонах.