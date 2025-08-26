Камеры «Безопасный регион» установили на набережной и в сквере в Наро-Фоминске

Системы видеонаблюдения «Безопасный регион» появились на набережной реки Нары и в Бобруйском сквере в Наро-Фоминске. Камеры установили в ходе благоустройства общественных пространств.

Теперь за порядком около водоема будут следить 19 цифровых помощников, а в сквере — 12.

Оборудование уже показало свою эффективность: системы работают стабильно, а правоохранители анализируют передаваемую обстановку и оперативно реагируют на любые инциденты. Благодаря системе «Безопасный регион» в Подмосковье сокращается уличная преступность — за семь лет число таких происшествий снизилось на 31%.

«Мы и дальше будем развивать систему видеонаблюдения в Подмосковье. Очень важно, чтобы у каждого человека было ощущение безопасности», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

В ведомстве добавили, что сейчас в Наро-Фоминском округе работает 2241 камера, более 350 подключили в этом году. Системы устанавливают не только в общественных местах, но и на детских площадках и даже в подъездах.