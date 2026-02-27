Камеры «Безопасного региона» подключат к домам в поселке Солнечногорска

В поселке Майдарово городского округа Солнечногорск планируют установить камеры видеонаблюдения в восьми многоквартирных домах. Оборудование будет подключено к единой системе Подмосковья «Безопасный регион», сообщил заместитель главы городского округа Максим Барков после комиссионного обхода населенного пункта.

Он отметил, что работы будут проводиться для обеспечения безопасности граждан.

Во время обхода также зафиксировали отсутствие информации на стендах МКД о работе участковых уполномоченных полиции.

«Проговорили с главным инженером управляющей компании, дали ему две недели на размещение сведений об участковых, времени их работы, контактных телефонах. Кроме того, было выяснено, что неактуальная информация о работе участковых в поселке Майдарово размещена на сайте УВД. Соответственно, будет направлено письмо в УВД с просьбой актуализировать данную информацию», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Комиссионный обход прошел с участием уполномоченного главы по территориальному округу Пешковское, члена партии Единая Россия Дмитрия Ласкавого, сотрудников Главного управления содержания территории Московской области и представителей управляющей организации.