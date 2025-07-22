Камеру фиксации нарушений правил движения установили на Минском шоссе в Одинцове

Фото: Медиасток.рф

Камера на Минском шоссе в Одинцове будет фиксировать нарушения правил и следить за соблюдением правил дорожного движения. Систему видеонаблюдения обустроили на автобусной полосе перед железнодорожным переездом в районе Внуково.

В частности, нововведение направлено на предотвращение использования автобусной полосы другими транспортными средствами, что часто вызывало заторы и аварийные ситуации. Жители и водители, проезжающие этот участок, получили уведомление о нововведении через информационные табло, установленные вблизи переезда.

Администрация Одинцовского округа призывает водителей быть особенно внимательными и соблюдать установленные ограничения.

Камера будет обеспечивать постоянный мониторинг и позволит оперативно реагировать на нарушения, чтобы повысить уровень безопасности для всех участников дорожного движения. Кроме того, должна улучшиться дисциплина среди водителей, что в свою очередь может привести к уменьшению случаев пробок на этом участке дороги.

Специалисты объясняют, что контроль за автобусными полосами крайне важен, поскольку они предназначены для общественного транспорта, который должен иметь возможность двигаться без задержек.

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