Камера «Безопасного региона» помогла найти вандала в Пушкино

Камеры системы «Безопасный регион» помогла обнаружить нарушителя в Пушкино. Молодой человек ночью разбил стекло на двух автобусных остановках, после чего скрылся. Ущерб оценили более чем в 66 тысяч рублей.

Как рассказали в управлении региональной безопасности, личность нарушителя быстро установили. Ему придется оплатить штраф и возместить сумму, потраченную на ремонт остановок. По факту нарушения возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Всего в Пушкино установлено 5,8 тысячи камер «Безопасного региона». Они помогают быстро выявлять нарушителей порядка.

«Благодаря этому инструменту удается не только оперативно находить виновных, но и предотвращать возможные правонарушения, поддерживая высокий уровень безопасности в Подмосковье. Видеонаблюдение становится надежной защитой общественного порядка и имущества граждан», — сказал руководитель управления Кирилл Карасев.