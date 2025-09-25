Камень-стелу установили на въезде в деревню Новоселки в Коломне

Камень-стела с названием деревни теперь украшает въезд в Новоселки городского округа Коломна. Местные жители объединили усилия и установили памятный камень с названием населенного пункта.

Позднее обустроят газон и клумбу, а также высадят деревья и сделают подсветку.

Староста Новоселок Венера Порядина сообщила, что с техникой помогла администрация и депутат Наталья Павлова. На камень прикрепили табличку с названием. Шрифт выбрали старославянский, ведь деревне уже более 300 лет.

Отметим, большую роль в претворении в жизнь общественной инициативы с установкой камня-стелы сыграла староста деревни Венера Порядина. Активная пенсионерка приехала в Новоселки вместе с мужем пять лет назад, во время пандемии — и осталась насовсем.

С первых же месяцев Венера Порядина помогала соседям решать насущные вопросы и радела за процветание деревни. В мае 2023 года односельчане единодушно выбрали ее старостой.

В 2025 году Венера Порядина получила благодарственное письмо губернатора Московской области Андрея Воробьева за участие во второй Всероссийской муниципальной премии «Служение»: в номинации «Институт наставничества — для будущего страны» она представила несколько методических пособий собственного авторства для старост сельских населенных пунктов.