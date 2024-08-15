Камень-исполин из Можайска представят на историческом проекте в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Экспонат из Можайска представят в народном проекте «Сад камней» в Подольске. Его приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более 50 камней-исполин из городов-героев и городов воинской славы представят на историческом проекте в Подольске. Коллекцию пополнят камни из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска.

На каждом разместят табличку с QR-кодом. При переходе по нему все желающие смогут узнать историю Великой Отечественной войны и городов, откуда камни привезли.

Все камни планируют собрать к 2025 году. Отметим, что символ Можайска станет частью композиции Сада при поддержке депутата от фракции партии «Единая Россия» Василия Овчинникова.

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