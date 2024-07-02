Калькулятор Главгосстройнадзора Подмосковья внедрят в субъектах России

Главгосстройнадзор Московской области разработал онлайн-калькулятор для определения количества проверок при строительном надзоре. Его внедрят в Калининграде и Ямало-Ненецком автономном округе.

Сервис направлен на уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность. С использованием онлайн-калькулятора число проверок при строительном надзоре в среднем снижается на 15%.

«Умный» калькулятор позволяет застройщикам точно определить количество контрольно-надзорных мероприятий, запланированных для проведения государственным строительным надзором на объектах.

Использование калькулятора дает возможность застройщикам самостоятельно определить количество проверок и выбрать форму взаимодействия с надзорными органами: онлайн самопроверка, проверка на различных этапах строительства или итоговая проверка по завершении строительства.

Расчет проверок в калькуляторе зависит от объекта и его технических параметров, где к базовому значению (50 баллов) прибавляются или вычитаются коэффициенты. В итоге каждые десять баллов требуют проведения одной проверки.

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