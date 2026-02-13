Калейдоскоп профессий»: как прошел день открытых дверей в подмосковном колледже

12 февраля в колледжах «Энергия» в Реутове и Богородском округе прошел Единый день открытых дверей для школьников 6–11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В Реутовском центре оборонно-промышленной подготовки ученики посетили профориентационные мастер-классы. Мастер производственного обучения Наталья Глотова представила направление «Повар», после чего ребята смогли попробовать себя в приготовлении песочного теста и вырезке фигурного печенья. На мастер-классе «Оператор электронно-вычислительной машины» школьникам объяснили, как управлять информационными потоками, работать с базами данных и обеспечивать защиту цифровых секретов. Завершилось мероприятие профквизом, на котором ребята закрепили полученные знания.

В Богородском округе преподаватели познакомили школьников с историей колледжа, провели экскурсию и организовали мастер-классы по управлению многоквартирным домом, электромонтажу и реставрации изделий из дерева. Студенты-волонтеры рассказали о профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» и провели интеллектуальную игру «Где логика?».

Педагог-психолог реутовской площадки Евгения Смирнова подчеркнула: «Мы создали поддерживающую среду, где важно только одно — желание. Здесь верят в силы каждого и доказывают, что любая профессия может быть твоей».