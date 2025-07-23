Сегодня 15:27 Стадион и футбольные поля. Какие спортивные центры Подмосковья модернизируют в 2025 году Андрей Воробьев: масштабные спортивные центры в 4 округах обновят в 2025 году 0 0 0 Подмосковье

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Четыре масштабных спортивных центра в Подмосковье модернизируют в этом году. Среди них комплексы в Бронницах, Лобне, Реутове и стадион «Спартак» в Луховицах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Реконструкцию проводят по президентскому проекту «Семья». К концу года каждый из спортивных центров полностью преобразят. Оздоровительный комплекс на улице Ленина в Лобне Здесь появится бассейн с шестью 25-метровыми дорожками для пловцов и водной чашей для детей. Обустроят тренажерный зал, зону групповых занятий.

Во внутреннем дворике откроют автомобильную парковку и места спокойного отдыха. Стадион «Спартак» на улице Пушкина в Луховицах

Модернизация изменит облик стадиона «Спартак» в Луховицах. Для легкой атлетики подготовят современные дорожки, появится новая спортивная площадка. Обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, возведут трибуны для 1,5 тысячи зрителей. Вокруг стадиона сделают шумозащитные экраны. Вблизи откроют парковку для машин. Спортивный комплекс «Старт» на Новой улице в Реутове В Реутове обновляют футбольное поле. Кроме того, строят трибуну для тысячи человек.

Появятся спортзалы, медицинский кабинет, гостиничные номера, раздевалки, конференц-блок и кафе. А рядом со спортивным центром откроют автомобильную парковку. Оздоровительный комплекс на Москворецкой улице в Бронницах Здесь создадут универсальный спортивный зал с трибунами на 100 человек, появятся пространства для фитнеса и силовой подготовки, эллинг для лодок.

На территории обустроят спортивную площадку и зона для занятий физкультурой.