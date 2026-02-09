Как жителям Подмосковья уведомить о строительстве дома в несколько кликов

Жители Московской области могут быстро сообщить о планах построить индивидуальный жилой дом или садовый дом. Для этого нужно воспользоваться приложением «Добродел», как проинформировала пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы отправить уведомление, необходимо открыть приложение, затем перейти в раздел «Услуги», выбрать «Все услуги», «Популярное» и «Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС». Далее следует выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Заявление рассмотрит соответствующее ведомство, а результат придет в личный кабинет. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

«Добродел» — это удобное мобильное приложение, которое объединяет множество полезных сервисов Московской области: электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, информацию об общественном транспорте, спорте и многое другое.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.