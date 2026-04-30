Приложение «Добродел» поможет жителям Подмосковья спланировать майские выходные

Жители Московской области могут использовать мобильное приложение «Добродел» для организации досуга на майских выходных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Для выбора программы отдыха необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Все услуги» и выбрать подраздел «Туризм». Пользователи смогут найти варианты активного отдыха, культурные и художественные мероприятия, природные достопримечательности, санатории, фермерские хозяйства, места для рыбалки и горнолыжные комплексы. Также доступна информация о точках общественного питания, вариантах размещения и живописных маршрутах для прогулок.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы начать пользоваться приложением, нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Скачать приложение можно по ссылке.