Мособлгаз напомнил об интерактивной карте для подачи заявок на газификацию

Жители Московской области могут легко газифицировать свои дома, воспользовавшись онлайн-сервисами. Процесс подачи заявки на подключение к централизованному газоснабжению состоит из трех простых шагов, которые можно пройти через интерактивную карту газификации.

Укажите полный адрес своего дома — система предложит оптимальный способ подключения, учитывая действующие региональные программы газификации. Рассчитайте онлайн примерную стоимость работ и узнайте, можно ли провести газ на льготных условиях. Подайте заявку на подключение и отслеживайте ее статус в Личном кабинете клиента.

«Мы полностью оцифровали сервисы по подключению к газу: теперь все этапы — от подачи заявки и подписания документов до контроля работ на каждом шаге — доступны онлайн в Личном кабинете клиента», — отметил заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» по цифровой трансформации Андрей Бельсков.

За все время работы сервиса его использовали более 110 тысяч жителей Подмосковья. Подать заявку на газификацию онлайн можно также на портале РПГУ.

Интерактивная карта газификации предоставляет дополнительные возможности для развития газификации региона. Любой желающий может подать заявку на включение негазифицированного населенного пункта или СНТ в Губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Ссылка на интерактивную карту газификации.