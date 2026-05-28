Как защитить ребенка от выпадения из окна: советы отца и специалиста

На заводе «Декенинк Рус» в городе Протвино создают профили, которые считаются одними из самых надежных на рынке. Начальник отдела контроля качества Сергей Орешкин, отец четырехлетней дочки, знает: даже самое качественное окно может стать источником опасности, когда в доме есть маленький ребенок.

Сергей отмечает, что оконная рама из ПВХ со стальным армированием внутри — это надежная конструкция, которая выдерживает удары, морозы и ветер. Однако антимоскитная сетка, которую часто ошибочно считают преградой, весит не более 300 граммов и держится на хлипких креплениях. Ребенок, опираясь на нее, может с легкостью выпасть наружу.

Поэтому Сергей скрупулезно изучил все доступные методы защиты ребенка в доме. Он установил на своей оконной конструкции детский замок. Как сообщил Орешкин, помимо замков существуют и другие эффективные решения: тросиковая блокировка, ограничитель открывания створки или оконная ручка со встроенным замком. Все эти приспособления можно без труда приобрести на любом маркетплейсе.

Например, тросовый ограничитель для окон можно заказать от 250 рублей, а поворотную ручку с замком — от 300 рублей. Металлический регулируемый ограничитель для ПВХ обойдется от 600 до 1000 рублей.

Несмотря на профессиональную гордость за качество продукции, Сергей подчеркивает, что безопасность ребенка — это личная ответственность каждого родителя.