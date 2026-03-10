Мингосуправления Подмосковья рассказало о защите аккаунта в мессенджере МАХ

При первых признаках попытки взлома аккаунта в мессенджере МАХ необходимо оперативно принять меры. Специалисты пресс-службы Мингосуправления Московской области поделились рекомендациями по этому вопросу.

Если вы заметили подозрительную активность, рекомендуется зайти в раздел «Профиль» — «Устройства» и завершить все сессии, кроме текущей.

В случае, если доступ к аккаунту уже потерян, следует авторизоваться по номеру телефона и коду из СМС, затем снова зайти в «Профиль» — «Устройства» и закрыть все сессии, кроме текущей.

Для повышения уровня безопасности аккаунта можно активировать «Безопасный режим». Для этого нужно перейти в раздел «Безопасность» на странице «Профиль». Эта функция ограничит звонки и сообщения от незнакомцев, а также поиск по номеру телефона. Также целесообразно установить пароль для входа в разделе «Безопасность» — «Пароль для входа», чтобы предотвратить несанкционированный доступ к мессенджеру.

Чтобы минимизировать риск взлома, важно не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные аккаунта посторонним и никогда не сообщать код из СМС. Регулярная смена пароля и завершение неактивных сессий также помогут обеспечить безопасность аккаунта.