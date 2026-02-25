Минтранс Подмосковья напомнил способы вывести карту из стоп-листа в автобусах

Мострансавто обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов в Московской области, ежедневно перевозя свыше 1,5 миллиона пассажиров. Проезд в автобусах компании оплачивается только безналичным способом: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

При недостаточном балансе средства не спишутся за уже совершенную поездку, и карта может быть помещена системой в стоп-лист. Блокировка производится автоматически оператором системы оплаты проезда и не зависит от действий водителя Мострансавто.

Для разблокировки карты «Стрелка» необходимо пополнить счет и вывести ее из стоп-листа в личном кабинете на сайте https://strelkacard.ru. Если сделать это самостоятельно не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru.

Если заблокировали карту «Тройка», нужно пополнить счет для погашения долга и оплаты стоимости проезда по маршруту. Затем следует обратиться на сайт https://transport.mos.ru или позвонить по номеру 8 (800) 700-34-46.

При блокировке банковской карты для оплаты проезда в транспорте Подмосковья важно отметить, что сама карта на уровне банка-эмитента не блокируется, и по ней можно проводить любые операции, в том числе оплачивать проезд в столичном транспорте. Погасить задолженность можно через личный кабинет пассажира https://rrtp.ru/.

Мострансавто напоминает пассажирам о том, что на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ, поэтому в автобусах компании существует строгий запрет на оплату и прием наличных денежных средств.