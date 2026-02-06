Как в Волоколамске борются с последствиями снегопада

В Волоколамском округе сотрудники «Мосавтодора» поделились подробностями работы по ликвидации последствий снегопада. Они рассказали о важности слаженной работы команды и тщательной подготовки.

Перед выходом на маршрут проводится проверка техники и медицинского состояния водителей. Трактор-погрузчик тестирует гидравлику, а водители комбинированных дорожных машин (КДМ) проходят медицинскую проверку, включающую тест на алкоголь, измерение температуры и давления. После успешного прохождения проверки распечатывается специальный стикер, который вклеивается в путевой лист.

В обычное время на уборку выезжает четыре машины, но из-за снегопада смену усилили еще двумя КДМ. После инструктажа и определения маршрутов они выезжают на дороги Волоколамского округа.

Дорожники не ограничиваются плановой чисткой. Как рассказал мастер Денис Иванов, они взаимодействуют с Госавтоинспекцией через специальное приложение. Если сотрудники ГАИ выявляют заснеженные или опасные участки, то сообщают об этом, и машины для уборки оперативно выдвигаются в указанное место.