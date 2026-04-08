Как в Протвине решают вопрос с льготными лекарствами

На прямую линию с президентом поступило обращение от жителя города Протвино, касающееся обеспечения льготными лекарствами пациентов местной больницы. Вопрос решили оперативно: с заявителем связались и помогли.

По словам фармацевта Протвинской больницы Ларисы Кшениной, с начала года льготной поддержкой охвачено 1602 пациента. Выписано 11 509 рецептов на общую сумму 32 945 402 рубля. Теперь оформление рецептов полностью переведено в электронный формат: достаточно прийти к специалисту, который выписывает лекарство в программе, и пациент сразу отправляется в аптеку.

Для тех, кто давно принимает одно и то же лекарство и чувствует себя хорошо, процесс упростили. Записываться к врачу каждый раз не нужно — достаточно прийти в кабинет льготного лекарственного обеспечения. Если нужного препарата нет в наличии, пациента записывают к врачу для подбора аналога.

Препараты можно получить в аптеке Мособлмедсервис № 299 в Протвино по адресу: улица Ленина, дом 3. Лекарства выдают по СНИЛС.

В Московской области право на льготную поддержку зависит не только от диагноза, но и от статуса человека. Льготники делятся на федеральных, например, людей с инвалидностью, и региональных — людей с тяжелыми заболеваниями, такими как онкология.

Всего от Протвино на линию с президентом поступило шесть обращений, все — по медицинским вопросам. В целом от Серпуховского округа поступило около трех тысяч обращений — по вопросам газификации, ЖКХ, дорожной инфраструктуры и другим. Администрация подчеркивает: все вопросы планомерно решаются.