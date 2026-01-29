Как в Красногорске обеспечивают работу больницы в условиях снегопадов

По ее словам, уборка снега на территории всех медучреждений округа ведется практически круглосуточно. С пяти часов утра выходят техника и дворники, подготовлены запасы реагентов. Главная задача — к восьми утра расчистить все проходы и подъезды для пациентов и машин скорой помощи.

Особое внимание уделяется специальным объектам: вертолетной площадке для санитарной авиации и подъезду к кислородной станции.

«Для обеспечения уборки у нас имеется техника. Два трактора работают на этой территории», — добавила Чайникова. Она пояснила, что в ведении организации находится около тридцати объектов, все они обеспечены уборочным инвентарем и реагентами в достаточном количестве. Для вывоза снега привлекают дополнительную технику — самосвалы и погрузчики.

Тракторист Талаб Адизов подтвердил, что трудятся с раннего утра: «С утра, в четыре часа, я уже был на работе». Сначала расчищают основные площади, затем, после обеда, проходят участки с помощью ручной техники.

Такая организованность позволяет больнице функционировать без перебоев даже в сложных погодных условиях, обеспечивая доступность медицинской помощи для всех жителей.