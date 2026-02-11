Как устранить наледь на дымоходе и запустить газовый котел

В зимний период владельцы газовых котлов могут столкнуться с неприятной проблемой — образованием наледи и сосулек на дымоходе и вентиляционных каналах. Из-за этого нарушается циркуляция воздуха, котел фиксирует нехватку тяги, выдает ошибку и автоматически отключается.

Однако ситуация не является критической. Специалисты Мособлгаза подготовили подробную инструкцию по восстановлению работы оборудования.

Шаг 1. Осмотрите дымоход Проверьте, нет ли наледи, сосулек, снега на оголовке и вентиляционных решетках.

Шаг 2. Удалите наледь - Легкими постукиваниями деревянной или пластиковой киянкой разрыхлите наледь на внешней поверхности трубы. - Уберите сосульки и куски льда вручную или пластиковым скребком. - Если лед плотно прилегает, можно аккуратно полить его теплой (не кипящей!) водой.

Шаг 3. Перезапустите котел Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны, откройте газовый кран (если перекрывали). Следите за индикацией: если ошибка повторяется, не пытайтесь запускать котел повторно.

Шаг 4. Если не удалось решить проблему самостоятельно Перекройте газовый кран, проветрите помещение, позвоните по телефону 112 или оставьте заявку на РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/22742.

Важно помнить, что в отопительный сезон заявки по неисправностям газового оборудования обрабатываются в течение 3 часов. Не оставляйте неисправный котел без присмотра!

Берегите себя и свое имущество! Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать серьезных последствий.

При любых сомнениях в исправности газового оборудования — не рискуйте. Доверьте работу профессионалам.