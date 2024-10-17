Экскурсию на парфюмерную фабрику провели для школьников в Павловском Посаде

Фабрика выпускает парфюмерию и косметику, мыло и моющие средства, чистящую и полирующую продукцию. Ребята познакомились с процессом создания парфюмерии от начала и до конца и работой современного оборудования. Им показали, как и из каких ингредиентов смешиваются духи, как их разливают в подготовленную тару, упаковывают и фасуют, и даже как создается собственная линейка парфюмерных средств. Работники предприятия ответили на многочисленные вопросы гостей.

Экскурсия, организованная в рамках проекта «Первые в профессии», очень понравилась активистам движения — они назвали ее продуктивной и запоминающейся.

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