Российских предпринимателей пригласили на вебинар о выходе на китайский рынок

В 10:00 во вторник, 30 июня, состоится бесплатный вебинар «Made In Russia. Export Online: Китай». Мероприятие организовано Российским экспортным центром и Министерством экономического развития РФ. Оно посвящено выходу российских компаний на китайский рынок через электронные торговые площадки.

Вебинар будет полезен собственникам производственных компаний, экспортерам, руководителям ВЭД и маркетологам. Участники смогут узнать о возможностях электронной торговли с Китаем и поддержке от государства.

С приветственным словом выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и генеральный директор АО «Российский Экспортный Центр» Вероника Никишина. Эксперты РЭЦ — директор по международным партнерским программам Алексей Мурзенок и руководитель представительства в КНР Евгений Бажов — расскажут об актуальных инструментах государственной поддержки и практических алгоритмах работы. Также они ответят на вопросы участников в прямом эфире.

В программе — разбор ключевых вопросов экспорта в Китай: * обзор маркетплейсов КНР; * инструкция по регистрации товарного знака в КНР; * перечень требований для первой поставки (документы, сертификация, упаковка); * реальные кейсы РЭЦ по выводу российских товаров на китайские платформы; * рекомендации по продвижению на маркетплейсах.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.