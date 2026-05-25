Как привести ВРИ земельных участков в соответствие с классификатором

Вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка определяет, какие объекты и виды деятельности допустимы на данной территории. Если ВРИ участка не соответствует актуальному классификатору, владелец не сможет изменить целевое назначение земли, получить разрешение на строительство или реконструкцию, заключить договор купли-продажи, аренды или дарения, оформить ипотеку или использовать участок в коммерческих целях.

Получить услугу по установлению соответствия ВРИ земельных участков классификатору могут физические лица (собственники, арендаторы), юридические лица и индивидуальные предприниматели.

С начала 2026 года более 4900 граждан и организаций воспользовались этой возможностью, чтобы привести свои документы в порядок и избежать юридических сложностей.

На портале РПГУ внедрен интеллектуальный модуль «Автоприсвоение видов разрешенного использования». Он автоматически анализирует сведения по кадастровому номеру участка и информирует заявителя о том, какой ВРИ будет присвоен участку согласно классификатору. Это исключает ошибки и ускоряет процесс оформления.

Для получения услуги необходимо: 1. Подать заявление через РПГУ. 2. Приложить согласие собственника (если обращается не собственник) или согласие сособственников (при долевой собственности).

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя и будет автоматически направлен в Росреестр. После внесения изменений в ЕГРН пользователь получит дополнительное уведомление. Статус заявления можно отслеживать онлайн.

Ответственным за установление соответствия ВРИ земельных участков классификатору является администрация муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок.

Классификатор включает 133 вида разрешенного использования, среди которых: * сельскохозяйственное использование (овощеводство, животноводство); * жилая застройка; * общественное использование (образование, медицина, культура); * коммунальное обслуживание; * производственная деятельность; * использование лесов, водных объектов; * рекреация, спорт, охота и рыбалка.

Полный список утвержден приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (в редакции от 16.09.2021).