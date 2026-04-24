Как получить слуховой аппарат во Фрязине

Компания «Исток Аудио» во Фрязине занимается производством слуховых аппаратов различных модификаций. Здесь осуществляется полный цикл производства: от разработки программного обеспечения и дизайна до сборки корпусов и плат. Ежегодно предприятие выпускает около 100 тысяч устройств, чтобы помочь людям с нарушениями слуха.

Для того чтобы получить слуховой аппарат от фрязинского производителя, необходимо сначала пройти обследование у врача. Это поможет определить наиболее подходящий вид устройства. После получения рекомендаций специалиста следует обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы и пройти процедуру получения инвалидности.

Затем пациенту необходимо обратиться в Социальный фонд России. Там ему предложат либо получить сам аппарат, либо социальный сертификат на его покупку. Имея сертификат, пациент может обратиться в любой центр слуха «Радуга звуков» для получения и настройки слухового аппарата.

Во Фрязине центр находится по адресу: ул. Центральная, д. 27. Здесь специалисты проведут консультацию, помогут настроить или обслужить ранее приобретенное устройство.