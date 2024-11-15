Производства в формате «все включено». Как Подмосковье проактивно развивает экономические зоны

Индустриальные парки в Подмосковье — площадки, где компании получают готовую инфраструктуру для быстрого старта новых проектов. В этом помогает light industrial — формат, когда производства запускают по стандарту «все включено». Еще пять таких парков минимум по 100 гектаров откроют к 2026 году.

Об этом стало известно на Съезде министров экономики субъектов России, который в этом году развернулся в Московской области при участии губернатора Андрея Воробьева и делегаций всех регионов.

«Мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на готовое. Это и дороги, и все, что позволяет буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате light industrial», — отметил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что проекты работают и приносят высокий результат благодаря решениям, принятым при содействии президента России.