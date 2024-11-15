Производства в формате «все включено». Как Подмосковье проактивно развивает экономические зоны
Глава Подмосковья отметил поддержку президента в развитии экономических зон
Индустриальные парки в Подмосковье — площадки, где компании получают готовую инфраструктуру для быстрого старта новых проектов. В этом помогает light industrial — формат, когда производства запускают по стандарту «все включено». Еще пять таких парков минимум по 100 гектаров откроют к 2026 году.
Об этом стало известно на Съезде министров экономики субъектов России, который в этом году развернулся в Московской области при участии губернатора Андрея Воробьева и делегаций всех регионов.
«Мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на готовое. Это и дороги, и все, что позволяет буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате light industrial», — отметил глава Подмосковья.
Он подчеркнул, что проекты работают и приносят высокий результат благодаря решениям, принятым при содействии президента России.
Новые площадки к 2026 году
Пять новых индустриальных парков вскоре построят в Подмосковье. Их создают по стандарту «все включено».
Это означает, что инвесторам доступна инженерная и транспортная инфраструктура, есть готовые производственные боксы «под ключ» и помещения для бизнеса с возможностью аренды или выкупа.
Предусмотрена инфраструктура: гостиницы, кафе, МФЦ, площадки для спорта и отдыха, магазины.
Министр экономического развития в России Максим Решетников поблагодарил Московскую область дословно за «образец работы».
Слова благодарности Московской области, а также Андрею Юрьевичу Воробьеву за профессиональную и плотную работу, которая ведется с командой Минэкономразвития, и за те предложения, которые мы получаем.
Максим Решетников
Он подчеркнул, что экономика продолжает расти темпами выше среднемировых.
«Оценка по новым данным Росстата — 4,2% роста за девять месяцев. Важно, что в плюсе — важные отрасли экономики предложения. Растет промышленность, идет переориентация экспорта. Сохраняется инвестиционная активность. Во всех субъектах позитивная динамика по росту реальных доходов населения», — сказал Максим Решетников.
Федеральная поддержка
«Хочу от всех регионов поблагодарить правительство России за постановление, которое позволяет получать от налогов в особых экономических зонах ресурсы и дальше инвестировать их для того, чтобы было больше возможностей развивать наши площадки», — добавил Андрей Воробьев.
Строительство первого государственного индустриального парка «Ленинский» уже началось. В нем, помимо прочего, будет профильный колледж для подготовки кадров госкорпорации «Росатом».
Остальные государственные парки разместят в Дмитрове, Одинцове, Раменском и Жуковском.
«Московская область развивается удивительными темпами — и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения экономики, ее диверсификации. И это все транслируется в качество жизни жителей. Сегодня Подмосковье принято считать одним из лучших российских регионов и одним из лучших мест для жизни человека», — сказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Подмосковье больше всего ОЭЗ в России.
Сейчас их пять: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине, «Максимиха» в Домодедове. Создается шестая — «Большой Серпухов».