Как подготовить дом к подключению газа: основные шаги

Перед тем как подключить домовладение к газоснабжению, собственнику необходимо выполнить ряд обязательных подготовительных мероприятий. Это условие напрямую связано с безопасностью эксплуатации газового оборудования.

Первый этап включает проведение строительных работ, которые осуществляет специализированная организация, выбранная собственником. Дом и помещения с газовым оборудованием должны соответствовать строительным и противопожарным требованиям и быть готовыми к осмотру специалистами Мособлгаза.

Второй этап — подготовка системы отопления к работе на природном газе. В зависимости от ранее используемого вида отопления выполняются демонтаж печи, переустройство системы отопления, замена форсунок котла, монтаж или проверка вентиляции, дымоудаления и заземления.

Третий обязательный этап — получение акта проверки дымоходов и вентиляционных каналов во Всероссийском добровольном пожарном обществе. Этот документ необходим для проведения пуско-наладочных работ Мособлгазом. Акт должен быть заверен печатью, подписями и защитной голограммой.

Необходимость проверки и получения акта установлена Постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Подать заявку на подключение дома к газу можно через [интерактивную карту газификации](https://mosoblgaz.ru/connection/).