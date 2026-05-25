Жителей Подмосковья пригласили на вебинар по деловой коммуникации

Открытый онлайн-вебинар «СМС руководителю: коротко, ясно, без воды» пройдет 4 июня в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Во время часовой трансляции участники изучат практические приемы составления кратких сообщений. Программа включает освоение методов точной формулировки запросов, способов исключения избыточной информации и словесного мусора, а также техники лаконичного изложения мыслей.

При регистрации участникам предложат отправить примеры своих СМС в специальном поле. Наиболее показательные варианты разберут в прямом эфире.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Трансляция будет доступна в указанное время.

Вебинар организован ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр», который находится в ведении Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.