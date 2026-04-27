Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы мошенничества ко Дню Победы

В преддверии 9 Мая активизировались мошенники, которые используют тему Дня Победы для обмана граждан. Пресс-служба Мингосуправления Московской области рассказала о пяти самых распространенных схемах мошенничества.

Одной из схем является создание фальшивых сайтов с логотипами государственных органов, на которых обещают единовременную выплату ветеранам. Под предлогом «комиссии» или «юридических услуг» злоумышленники вынуждают жертву ввести данные банковской карты.

Также мошенники могут представляться волонтерами благотворительных организаций и объявлять различные сборы, например, «на подарки» ветеранам.

Преступники могут использовать украденные аккаунты в социальных сетях для рассылки сообщений от имени знакомых с просьбой перевести деньги на «памятные акции» или «помощь ветеранам».

Киберпреступники рассылают фальшивые ссылки с предложением «забронировать место» или получить «пропуск» на парад. Ссылки ведут на сайты для кражи паролей и установки вредоносного программного обеспечения на смартфон жертвы.

Еще одна схема — «Поиск информации о родных». Мошенники представляются сотрудниками архивов и сообщают, что нашли данные о погибшем родственнике, и направляют на поддельные архивные сайты, где крадут персональные данные.

Чтобы обезопасить себя, не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные данные и сведения своих банковских карт на сомнительных сайтах. Проверяйте информацию о сборах и выплатах в официальных источниках, а благотворительные фонды — через официальные ресурсы. Если получили странное сообщение от знакомого — позвоните ему и уточните, он ли это писал. Помните, что все полагающиеся выплаты ко Дню Победы производятся без каких-либо комиссий.