Мингосуправления Подмосковья предостерегло от мошенничества с кешбэком

Онлайн-покупка в Интернете
Фото: Онлайн-покупка в Интернете/Медиасток.рф

Мошенники начали рассылать пользователям сообщения о начислении кешбэка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Злоумышленники присылают уведомления с предложением «активировать» кешбэк за покупки на популярных маркетплейсах. В сообщениях содержится ссылка на фейковый сайт, который имитирует банк или торговую площадку. Жертве предлагается ввести логин, пароль и код из СМС. После этого преступники получают доступ к деньгам пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила:

Будьте бдительны и не дайте мошенникам себя обмануть. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

