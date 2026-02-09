Мингосуправления Подмосковья предостерегло от мошенничества с кешбэком

Мошенники начали рассылать пользователям сообщения о начислении кешбэка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Злоумышленники присылают уведомления с предложением «активировать» кешбэк за покупки на популярных маркетплейсах. В сообщениях содержится ссылка на фейковый сайт, который имитирует банк или торговую площадку. Жертве предлагается ввести логин, пароль и код из СМС. После этого преступники получают доступ к деньгам пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила:

Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

Заходите в онлайн-банк и маркетплейсы только через официальные приложения;

Если вы ввели данные на фейковом сайте, срочно смените пароли, отвяжите карты и позвоните в банк.

Будьте бдительны и не дайте мошенникам себя обмануть. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.