Премьер-министр Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс «Подосинки» в Дмитрове в преддверии 8 Марта. Ему показали площадки, где выращивают аналоги голландских роз, рассказали в пресс-службе российского правительства.

Тепличный комплекс «Подосинки» работает с 2005 года. Предприятие занимается выращиванием роз в закрытом грунте, всего около 30 сортов. В год там производят 17 миллионов штук.

«Ощущение здесь, что мы находимся на каком-то замечательном курорте. Потому что влажность воздуха, тепло, запах роз», — отметил Михаил Мишустин.

Тепличный комплекс оснащен программой автоматического управления климатом. При помощи специальной программы агрономы настраивают температуру, освещенность, влажность и питание.

Предприятие работает круглосуточно, а срезку цветов проводят ежедневно.