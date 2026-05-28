Движение некоторых пригородных поездов изменится в Подмосковье в выходные

В предстоящие выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского, Курского и Казанского направлений МЖД, включая МЦД-2. Это связано с работами по замене стрелочных переводов на станциях Тушино, Подмосковная, Люберцы-1, а также с ремонтом пути на перегонах Тушино – Подмосковная и Стенькино-1 – Денежниково.

На Рижском направлении работы будут проводиться с 29 по 31 мая в интервале между 23:30 и 9:30. На время работ движение поездов на участках Тушино — Рижская будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам — от или до станции Москва-Пассажирская-Курская и Площадь трех вокзалов. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов временно выведена из графика.

На Казанском направлении на перегоне Стенькино-1 — Денежниково в Рязанской области продолжаются ремонтно-путевые работы. Технологические окна назначены в интервале между 21:30 и 7:30 до 5 июня. На станции Люберцы-1 работы пройдут 29–31 мая с 23:40 до 6:40, что также отразится на расписании.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».