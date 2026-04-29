Как изменится движение поездов МЦД‑3 на Ленинградском направлении в мае

Из-за ремонтных работ по модернизации инфраструктуры с 1 по 11 мая изменится расписание движения поездов МЦД‑3 на Ленинградском направлении.

На участке Зеленоград‑Крюково — Останкино — Зеленоград‑Крюково отменят часть поездов, а интервалы между ними увеличатся до 20 минут.

Узнать об изменениях в расписании движения пригородных поездов можно на информационных стендах станций АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Кроме того, актуальное расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».