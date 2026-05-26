Как изменился подход к лечению в Долгопрудненской больнице

Главный врач Долгопрудненской клинической больницы, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Сергей Торубаров поделился изменениями, которые произошли в учреждении после получения им статуса клинической больницы в начале 2026 года.

По словам главного врача, новый статус позволяет больницам сотрудничать с клиническими кафедрами медицинских вузов. На базе больницы стало возможным выпускать научные статьи, заниматься диссертациями, организовывать конференции и внедрять новые методы диагностики и лечения.

На данный момент у больницы заключены договоры с десятью кафедрами. Она стала клинической базой для Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Российского университета медицины, РУДН, РАНХиГС, РМАПО и других учебных заведений.

«Среди ординаторов, которые учатся на нашей базе, мы отбираем самых перспективных, толковых ребят, которым можем предложить остаться. И, конечно, мы готовим кадры для всей системы здравоохранения Московской области», — рассказал Сергей Торубаров.

В больнице работают пять докторов медицинских наук и более 30 кандидатов наук. Наличие клинических кафедр позволяет врачам постоянно учиться у более опытных коллег и совершенствовать свои навыки.

Для пациентов новый статус больницы означает принципиально другой уровень подхода к диагностике и лечению заболеваний. Опытнейшие специалисты привлекаются к ежедневным обходам, осмотрам и консилиумам, что расширяет возможности для более точного и эффективного лечения.