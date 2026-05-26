Мособлгаз напомнил способы избежать проблем с при покупке недвижимости

При приобретении дома или квартиры в Московской области важно удостовериться в отсутствии задолженности за газ. Наличие долгов может стать причиной ограничения газоснабжения и повлечь за собой дополнительные расходы для нового владельца.

Мособлгаз предоставляет жителям Подмосковья возможность бесплатно проверить наличие задолженности за газ, которая могла возникнуть из-за неуплаты счетов предыдущим собственником. Для этого нужно указать адрес объекта недвижимости или номер лицевого счета.

Если задолженность обнаружена, необходимо уведомить собственника о необходимости оплаты долга и получить от него справку об отсутствии задолженности.

Кроме того, рекомендуется заранее проверить наличие действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования, сроки поверки прибора учета газа и актуальность переданных показаний счетчика.

После приобретения недвижимости новому собственнику следует переоформить лицевой счет на себя. Это можно сделать онлайн на сайте Мособлгаза, услуга предоставляется бесплатно.

