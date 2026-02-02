Как избежать аварийных ситуаций при использовании газа в холода

- Регулярно проветривайте помещение. Открывайте окна на несколько минут каждые два часа, особенно при включенных газовых приборах. - Следите за дымоходами и вентиляцией. Перед использованием газовых приборов проверяйте тягу. Отсутствие тяги может привести к отравлению угарным газом. - Используйте газовые приборы по назначению. Не сушите одежду над плитой и не обогревайте квартиру открытым огнем. - Обеспечьте доступ воздуха к горелкам. Не закрывайте вентиляционные отверстия мебелью. - При запахе газа немедленно перекройте газовый кран и откройте окна. Не зажигайте спички, не включайте свет и электроприборы.

Важно помнить: не стоит включать вытяжку или вентилятор одновременно с газовым котлом — это опасно.

Если у вас есть вопросы о техническом обслуживании оборудования или вы хотите узнать больше о безопасном обращении с газом, обратитесь к своему газовому участковому. График встреч газовых участковых с жителями на февраль можно посмотреть по ссылке: https://mosoblgaz.ru/upload/upload/График%20встреч%20ГУ%20февраль%202026.pdf

При обнаружении запаха газа незамедлительно звоните в аварийную службу по телефону 112 или 104 (для мобильных телефонов).