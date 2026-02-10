Как избежать аварий зимой: советы специалиста

Зимой вождение автомобиля становится более сложным из-за гололеда, резких перепадов температур, снегопада и ограниченной видимости. В этот период риск аварий возрастает, поэтому даже опытным водителям следует быть более внимательными и осторожными.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что для безопасности себя и других на дороге важно строго соблюдать правила дорожного движения и следовать рекомендациям, которые помогут избежать аварий.

Одной из главных рекомендаций является подготовка автомобиля к зимним условиям. Необходимо установить зимнюю резину, залить в бачок омывателя морозостойкую жидкость и проверить заряд аккумулятора. Перед каждой поездкой следует очищать от снега и льда все стекла, зеркала и крышу автомобиля.

Особое внимание стоит уделить технике торможения на скользкой дороге. Резкое нажатие на педаль тормоза может привести к блокировке колес и потере управления. Лучше нажимать на педаль плавно или использовать прерывистое торможение.

Игорь Сорокин подчеркнул, что важно не спешить и заранее выезжать, чтобы не рисковать на зимней дороге. Главное — благополучно доехать.