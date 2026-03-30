Как Евгения Воробьева обрела «второй день рождения» после трансплантации легких

Жительница деревни Шеино Московской области Евгения Воробьева отмечает «второй день рождения». Год назад ей сделали сложную операцию по трансплантации легких, которой она ждала более пяти лет.

Евгения — человек с активной жизненной позицией. Несмотря на первую группу инвалидности, она устроилась на работу бухгалтером в сельхозпредприятие, занимающееся выращиванием зернобобовых культур. Женщине удалось совместить труд с учебой и духовным развитием. Сейчас Евгения признается, что может дышать полной грудью и радоваться жизни как обычный человек. Она убеждена: важно не терять надежду даже в самых сложных ситуациях.

Взрослым дочерям Евгении — Полине и Анне — удалось стать главной опорой для матери в трудные времена. Теперь Евгения строит планы на будущее и мечтает дождаться внуков.

Недавно Евгения начала заниматься танцами зумбой, а впереди ее ждет паломнический тур по святым местам. Ее история — пример того, что после долгого ожидания в жизни наступает светлый период.