Как дворники Подольской областной клинической больницы справляются с снегопадами

В Подольске, на улице Кирова, 38, где расположена областная клиническая больница, во время обильных снегопадов активно работают дворники. Они ежедневно расчищают тротуары и дороги с помощью лопат и снегоуборщиков, а также обрабатывают их реагентами, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи и безопасный проход для пациентов и сотрудников.
На территории больницы трудятся 11 дворников, среди которых — Юлия Рожкова, работающая в ПОКБ уже шесть лет. Она поделилась: «Зато весной цветов высадим еще больше». Коллектив уже готовится к высадке рассады.
Ночью для уборки снега на территории больницы используется трактор.
