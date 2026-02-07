Как дворники Подольской областной клинической больницы справляются с снегопадами

В Подольске, на улице Кирова, 38, где расположена областная клиническая больница, во время обильных снегопадов активно работают дворники. Они ежедневно расчищают тротуары и дороги с помощью лопат и снегоуборщиков, а также обрабатывают их реагентами, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи и безопасный проход для пациентов и сотрудников.