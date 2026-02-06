Как добраться до аэропортов Москвы в 2026 году: рост пассажиропотока на маршрутах Мострансавто

Пассажиры могут воспользоваться маршрутами Мострансавто для поездок в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. С начала 2026 года количество поездок на этих направлениях превысило 760 тысяч, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предприятие, подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, предлагает 16 маршрутов, соединяющих воздушные гавани с различными городами региона. В январе этого года более 258 тысяч поездок было совершено по социальным картам, а с использованием банковских карт зафиксировано свыше 348 тысяч трансакций. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») были использованы для оплаты более 153 тысяч поездок.

Самым востребованным стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево», на котором зафиксировано свыше 203 тысяч операций.

Для удобства пассажиров в автобусах Мострансавто действуют правила перевозки багажа. Ручная кладь с суммой измерений до 120 см перевозится бесплатно. За провоз багажа с суммой габаритов до 180 см установлена плата: в городском сообщении — 73 рубля, в пригородном — в зависимости от расстояния. Важно помнить, что багаж и ручная кладь не должны занимать пассажирские сиденья, загромождать проходы или размещаться вблизи дверей автобуса.