Как действовать, если провалились под лед

Зимой водоемы кажутся спокойными, но таят опасность. Если лед под ногами затрещит, можно внезапно оказаться в полынье. Организм сразу отреагирует на ледяную воду холодовым шоком.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, что в случае провала под лед важно не поддаваться панике и контролировать дыхание.

«Когда человек резко и неожиданно оказывается в ледяной воде, его пульс взлетает, а дыхание перехватывает настолько, что хочется автоматически сделать резкий, глубокий вдох. Именно он становится главной опасностью, так как велика опасность захлебнуться — вода мгновенно заполнит легкие, и выбраться уже не удастся», — пояснил первый замначальника госучреждения.

Анатолий Плевако отметил, что переохлаждение — не единственный враг. Через 5–7 минут пребывания в ледяной воде начинаются судороги, и человек теряет подвижность конечностей, что сильно снижает шансы на спасение. Поэтому важно действовать быстро и без суеты.

«Первым делом, едва голова оказалась над поверхностью, следует громко кричать и звать на помощь. Пока помощь в пути, нужно работать над собственным спасением. Руки следует широко раскинуть, чтобы увеличить площадь опоры, и закрепиться за кромку льда. Спасатели рекомендуют выбираться, опираясь на локти и предплечья, затем забросить поочередно ноги на край льда», — рассказал Анатолий Плевако.

Выбравшись, не нужно вставать, а лучше перекатиться по льду, распределяя вес по большой площади. Двигаться следует в направлении, откуда пришли, поскольку этот лед уже проверен на прочность. Оказавшись в безопасности, важно как можно скорее сменить мокрую одежду на сухую.