Почта России в Подмосковье изменит график работы 8 марта

По информации пресс-службы Мингосуправления Московской области, 8 марта большинство отделений Почты России в Московском регионе будут закрыты. Исключением станут офисы, занимающиеся выдачей заказов с маркетплейсов, — они продолжат работу в обычном режиме.

7 марта почтовые отделения завершат работу на час раньше обычного. 9 марта они возобновят обслуживание по привычному расписанию.

Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания 8 марта. Однако пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональными представительствами Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных территорий.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении Почты России.