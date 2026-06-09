График работы почтовых отделений изменится в Подмосковье в День России

12 июня отделения «Почты России» будут закрыты, за исключением круглосуточных и тех, что оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В пресс-службе уточнили, что 11 июня почтовые отделения будут работать на час меньше обычного. А 13 июня обслуживание возобновится по привычному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, который согласован с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание или найти ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.